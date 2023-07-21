О том, что Европейская комиссия продолжает активное рабочее обсуждение с Софией, Будапештом, Бухарестом, Братиславой и Варшавой, а также Киевом и Кишиневом, с целью расширения пропускной способности «линий солидарности», посредством которых наша страна вывозит собранный урожай за рубеж, пишет «НБН», ссылаясь на объяснения представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, опубликованные в «Радио Свобода».

В частности, комментируя заявление правительства Польши относительно продления ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, представитель Еврокомиссии акцентировал — официальных обращений на указанную тему в исполнительную власть Евросоюза не поступало, и на данный момент, все усилия сконцентрированы на поддержке отправки сельхозпродукции из Украины на мировой рынок.

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