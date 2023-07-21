О том, что в соответствии с введением новых поправок к законам, при принятии на работу обязательным условием для соискателя является предварительная постановка на воинский учет, и работодатели-нарушители, не соблюдающие указанные требования, понесут материальную ответственность, пишет «НБН», ссылаясь на ст. 210-1 «Кодекса об административных правонарушениях Украины».

В частности, работодатель обязан проверить, в каком именно ТЦК/СП военнообязанный состоит на учете, и актуальны ли внесенные данные. Таким образом, потенциальный работник должен предъявить при трудоустройстве нижеуказанные военно-учетные документы:

удостоверение о приписке/приписное свидетельство — касается призывников;

военный билет/временное удостоверение военнообязанного — касается военнообязанных;

военный билет — касается резервистов.

Если наниматель примет на работу без предъявления описанных документов в период действия военного положения, это грозит штрафом от 5 100 до 8 500 гривен при первичной фиксации правонарушения, а при вторичной — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали о том, что в Украине существенно ужесточат наказание за использование мошеннических схем в период войны.