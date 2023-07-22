О том, что количество боевиков частных военных компаний в Беларуси может достигать около 5 000 человек, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, опубликованное «Укринформом».

По словам Демченко, поначалу, когда группы «вагнеровцев» только начали «перегруппировываться» в Беларусь, их количество оценивалось в несколько сотен, но данный момент, основываясь на имеющихся сведениях касательно всех представителей ЧВК, их численность, безусловна, другая и может колебаться в пределах 5 000 человек.

Впрочем, несмотря на такое количество, российские наемники непосредственной угрозы для нашей страны не представляет — пограничники готовы к любым ситуациям, а обстановка на приграничной линии полностью контролируется.

Ранее мы писали о том, что британская разведка спрогнозировала, что будет с частной военной компанией Евгения Пригожина «Вагнер», которая в конце прошлого месяца организовала в Российской Федерации «мятеж».