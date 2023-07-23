О том, как эффективные атаки наших бойцов провоцируют значительные трудности с материально-техническим обеспечением оккупантов на Херсонщине, где ВС РФ уже испытывают настоящий «снарядный голод», пишет «НБН», ссылаясь на аналитику американского Института по изучению вопросов войны.

Эксперты ISW отмечают — удары ВСУ по скоплениям складов с боеприпасами РФ, расположенных в глубоком тылу, вызывают у захватчиков серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением — такая динамика отражается на снижении интенсивности обстрелов со стороны государства-террориста в Херсонской области, и это свидетельствует о том, что российские силы ощущают «снарядный голод».

Аналитики уверены — текущая военная кампания ВСУ по дестабилизации логистики оккупантов является основополагающей стороной плана Киева по формированию асимметричного вектора истощения, который сохраняет личный состав украинской армии посредством более медленных темпов продвижения, с одновременным постепенным изнашиванием живой силы и техники захватчиков.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Залужный показал кадры ликвидации российского танка Т-80.