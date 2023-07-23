О том, что в Украине будут контролировать внесение наличных средства на банковские карты посредством терминалов начиная с 1-го августа, но такой мониторинг коснется не всех операций, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В частности, при пополнении карты наличкой через терминал, плательщик теперь обязан ввести номер своего мобильного телефона для получения одноразового пароля, который придет в SMS-сообщении на данный номер. Только введя этот пароль в соответствующем окне терминала, деньги можно будет зачислить на счет. Однако, существует определенный список платежей, при совершении которых SMS-код не потребуется, и августовские изменения не затронут:

оплату коммунальных услуг;

оплату билетов на поезд (включая пригородные);

оплату проезда в городском/пригородном транспорте, включая электронные билеты;

оплату маршрутных пассажирских перевозок;

пополнения проездных и транспортных карт.

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