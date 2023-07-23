О том, что с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, разминирование необходимо не менее 30 процентам территории Украины, или более 170 000 квадратных километров, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

Согласно информации издания, оккупанты использовали как минимум 13 разновидностей противопехотных мин, включая мины-ловушки. При этом, ВСУ применила, в основном, лишь один тип — фугасную мину ПФМ, устанавливающуюся дистанционно (с помощью ракеты).

По мнению военных экспертов, загрязнение территории Украины настолько велико, что для разминирования с участием 500 техников-саперов, потребуется 757 лет. Кроме того, следует учесть, что разминирование — это не столько медленный, сколько весьма дорогостоящий процесс: в соответствии с оценкой Всемирного банка, оно обойдется от 2 до 8 долларов за каждый квадратный метр (в 37,4 миллиарда долларов на протяжении последующего десятилетия).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ сообщили о суммарных потерях оккупантов на 23-е июля.