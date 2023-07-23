О том, как в Минобороны страны-агрессора цинично прокомментировали собственную атаку на Одессу в ночь воскресенья, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По мнению «рупоров Кремля» и их Минобороны, сегодняшней ночью ВС РФ ударило якобы «высокоточным оружием» с большим радиусом действия (из акватории Черного Моря и с бортов самолетов), исключительно «по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а также местам их производства в районе Одессы. Кроме того, российское оборонное ведомство в очередной раз уверяет — на данных гражданских объектах «находились иностранные наемники».

Ранее наш информационный портал писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чем нужно ответить Путину на атаки.