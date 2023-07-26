О том, какие сейчас в Украине действуют правила, касающиеся денежных переводов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста Анны Златиной, опубликованное изданием «Факты».

В первую очередь, следует знать, что финчуреждения, по результатам финансового мониторинга могут заблокировать счета клиентов — согласно действующим нормам законодательства Украины, под отслеживание подпадают денежные операции на более чем 400 000 гривен (при одноразовой транзакции). Таким образом, пока еще отсутствует необходимость в прохождении процедуры идентификацию персоны, если сумма не превышает 5 000 гривен. Но и здесь существуют определенные тонкости — некоторые регулярные поступления на банковскую карточку все же могут проверить.

Например, в «Приват24» допускается отправлять лишь 29 900 гривен на счет в другом банке, в «Монобанке» лимитом вообще нет, а в прочих универсальных сервисах Украине введен лимит на одноразовый размер перечисления — 25 000 гривен, вне зависимости от финучреждения получателя.

Отметим, что подозрительная операция для любого банка, это:

денежный перевод, осуществленный из приграничных населенных пунктов, на счет получателя, проживающего в другой области Украины;

одинаковые и постоянно совершаемые суммы перечислений, от 500 гривен, но более, чем 10 раз в день;

высокое ежесуточное количество переводов — от 30 транзакций;

поступление средств от множества контрагентов из различных регионов нашей страны;

перечисления, совершаемые из РФ или РБ.

Ранее мы писали о том, что в Украине будут контролировать внесение наличных средства на банковские карты посредством терминалов, начиная с 1-го августа.