О том, что в правительстве приняли поправки к действующему законодательству, обеспечивающие автоматический обмен данными между Государственной миграционной службой (ГМС) и Пенсионным Фондом Украины (ПФУ), пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

Предполагается, что указанное нововведение позволит усовершенствовать механизм, и добавит быстрые предоставления субсидий на коммунальные услуги, сделав соцпомощь более адресной и доступной. В частности, с июня начал действовать порядок, согласно которому нуждающиеся категории населения могут больше не собирать многочисленные справки, и достаточно только подать упрощенную заявку для получения субсидии (без подтверждения доходов всех членов домовладения). То есть, вследствие данного решения правительства, органы ПФУ станут в самостоятельном вести сбор необходимой информации из официальных госреестров.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали, как оформить субсидии удаленно.