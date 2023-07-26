О том, что Украина сможет существенно расширить свою систему противовоздушной обороны, пишет «НБН», ссылаясь на результаты ежедневного селекторного совещания, опубликованные в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленский.

По словам Зеленского, на сегодняшнем селекторном совещании, были заслушаны актуальные отчеты, напрямую касающиеся поставок оружия и боеприпасов. Исходя из предоставленной информации, можно сделать вывод — ожидается значительное усиление системы ПВО Украины, которое «направят туда, где сейчас больше всего нужно».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский заявил — он не будет смиряться с предательством по государственным делам, пока Киев ищет средства для защиты от РФ и готовит страну к членству в ЕС.