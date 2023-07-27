О том, что существенно ускорить контрнаступление ВСУ на юге сможет лишь получение тотального преимущества в небе над путинской армией, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного эксперта Владислава Селезнева, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Селезнева, в данный момент у Сил Обороны на южном направлении нет никакого преимущества в боевой авиации или современных системах ПВО, и по этой причине, саперы вынуждены работать в крайне опасных условиях, что значительно замедляет процесс разминирования, и, соответственно, снижает темпы наступления. Военный эксперт резюмировал, напомнив о перспективах скорого освобождения Мелитополя:

Поэтому наше движение будет медленным и постепенным, но, конечно, неотвратимым.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему фронт на Запорожском направлении является одной из ключевых целей контрнаступления Сил Обороны Украины.