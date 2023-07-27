О том, что государство-террорист, организовав саммит Россия-Африка, подобным образом решила показать Африканскому континенту кто на самом деле является хозяином, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, созыв вышеуказанного саммита Москвой, должен окончательно убить «зерновую сделку», резко увеличивая отрицательные последствия от засухи и дефицита продовольствия на Африканском континенте.

Основная цель Москвы — показать якобы «умышленные и тщательно продуманные унижения и оскорбления» Африке, после которых собрать всех «представителей пострадавших стран» на территории РФ ради формирования привычной пропагандистской картинки, после чего подключить классические российские методы шантажа, включая и демонстрацию того, «кто теперь настоящий хозяин Африки».

Все вышеописанное, подчеркнул советник главы ОПУ, — достаточно предсказуемо и полностью совпадает с внешнеполитической стратегией РФ: «никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей — только подчинение, унижение и диктат».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке сообщили о подготовке флота РФ к боевым действиям в Черном море после срыва «зерновой сделки».