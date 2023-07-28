О том, что соседнее дружественное государство восстановит и сформирует новые воинские части, с целью увеличения численности армии в 2 раза, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министра Польши Ярослава Качинского, опубликованное местным изданием Polskie Radio.

По словам Качинского, ранее армия Польши состояла лишь из 3-х дивизий, однако из-за перегруппировки «вагнеровцев», сейчас планируют создать 6 дивизий, а со временем, возможно, добавят еще 1 запасную дивизию. Кроме того, правительство Польши приняло решение об укреплении границы с Беларусью — будет построено заграждение с «различными типами электронных устройств» для облегчения охраны рубежей.

Вице-премьер-министр Польши резюмировал:

Мы хотим четко дать понять, что мы делаем все необходимое и достаточно для отпора любым провокациям или любым агрессивным действиям, более опасным, чем предыдущие.

Ранее мы писали о том, что в ISW объяснили, чего намерен добиться Лукашенко размещением «вагнеровцев» в Беларуси.