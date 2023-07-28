О том, что президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан соответсвующий документ, предусматривающий обновленные правила проведения доплат и ухода в отпуск военнослужащих с 1-го августа, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9342, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, «срочникам» гарантируют выдачу ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 6 000 гривен (ранее было около 700 гривен). Помимо этого, если у военнослужащих срочной службы, та завершилась в период действия военного положения/военную службу продлили сверх установленных сроков/ во время войны отслужено не менее 6 месяцев — допускается перевод по собственному желанию в категорию мобилизованных.

Также, разрешается предоставление 30-дневных отпусков ежегодно, без учета времени, требуемого для проезда в границах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более 2-х суток в один конец.

Ранее мы писали о том, что юрист объяснил, обязательна ли постановка на воинский учет украинцам, выехавшим за границу.