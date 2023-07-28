О том, сколько раз враги обстреляли Николаевщину за последние 24 часа, и какие последствия зафиксированы из-за атак оккупантов по состоянию на 8 утра этой пятницы, 28-го июля, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

В частности, в четверг, 27-го июля, около 11 часов утра, войска государства-террориста нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших среди местных жителей — нет.

В этот же день, около 6 часов вечера, вследствие артиллерийского обстрела по территории Куцурубской общины, осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка.

В областном центре региона, а также в Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах, этот день и ночь прошли относительно в спокойной обстановке.

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