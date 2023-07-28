О том, что в период действия военного положения, полноценное функционирование гражданской авиации вряд ли осуществимо, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», прокомментировавшего информацию относительно вероятности возобновления работы авиакомпании Ryanair в небе над Украиной.

По словам Игната, достаточно затруднительно «понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты», поскольку на данный момент, абсолютно все украинские аэродромы являются оперативными. В Украине не прекращается война, и в «любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны». Впрочем, намерения Ryanair — действительно приятны, так как даже вопреки текущей ситуации есть желающие «прийти на украинский авиационный рынок». Однако возникают серьезные вопросы, касающиеся страхования бортов и пассажиров в воюющей стране, и потому «надеяться на восстановление работы гражданской авиации вряд ли можно».

Ранее мы писали о том, почему Украине необходимо существенно усилиться немалым количеством современных западных средств ПВО до наступления этой зимы.