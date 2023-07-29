О том, что при условии регистрации физического лица в «Реестре волонтеров» до 1-го января 2023-го года благотворительные средства, полученные с 24-го февраля 2022-го, не подпадают под налогообложение, пишет «НБН», ссылаясь на подробное разъяснение в информационном письме №4/2023, опубликованном на официальной странице Государственной налоговой службы Украины.

В частности, исходя из вышеописанного, волонтеры могут не оплачивать 18-процентный налог на доходы физлиц и 1,5-процентный военный сбор, если документально подтвердят свои расходы на оказание благотворительной помощи защитника Украины.

Следует отметить, что данное письмо, согласно уточнениям ГНС, несет исключительно информационный характер и не может выступать в качестве персональной налоговой консультации, так как не берет за основу особенности фактических обстоятельств финопераций определенного налогоплательщика, то есть бизнесу следует в индивидуальном порядке обратиться за дополнительными разъяснениями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что начиная с 1-го августа, в Украине действуют иные правила налогообложения.