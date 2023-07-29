О том, что такое важное решение было принято правительством в пятницу, 28-го июля, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

В частности, чтобы рассчитывать на выплату средств, пенсионеры должны подпадать под три критерия:

проживать на территориях активных/возможных боевых действий (включая внутренне-перемещенных лиц);

получать пенсионное пособие в размере менее 3 000 гривен;

не получать с 1-го марта 2023-го года дополнительных денежных выплат от международных организаций (посредством подачи заявки на госплатформе «єДопомога») или госпомощи на проживание для внутренне-перемещенных лиц.

Сумму вышеуказанной финпомощи будут исчислять как разницу между 3 000 гривен и размером пенсионного пособия, но она не может быть меньше 100 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают серьезные изменения в порядке учета трудового стажа при расчете пенсии.