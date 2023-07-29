О том, что согласно имеющимся сведениям, наемники ЧВК «Вагнер» переброшены к Сувальскому перешейку, недалеко от пересечения границ Беларуси, Польши и Литвы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, опубликованное «Укринформом».

По словам Моравецкого, ситуация в районе Сувальского перешейка становится еще опаснее, поскольку не менее 100 «вагнеровцев» перегруппировались в эту местность, и расположились около Гродно в РБ. Премьер-министр Польши оценивает подобный шаг как первый этап «дальнейшего гибридного наступления на польскую территорию».

По мнению Моравецкого, боевики ЧВК «Вагнер» станут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, с целью дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, «вагнеровцы» могут попытаться просочиться в Польшу под видом нелегальных мигрантов, что формирует дополнительные риски.

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