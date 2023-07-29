О том, что КНДР по праву признана одной из немногих стран-партнеров РФ, и груз северокорейских ракет, которыми бойцы ВСУ атаковали захватчиков, попал в Украину окольными путями, пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Как стало известно, северокорейские боеприпасы для советской РСЗО «Град» были использованы украинской армией при обороне Бахмута — большинство этих ракет произведено в КНДР в 1980-х и 1990-х годах. Несмотря на то, что зачастую снаряды из КНДР не срабатывают должным образом и малонадежны, защитники Украины были вынуждены их применять, так как важна каждая ракета, которую можно запустить по врагу.

Также, Пхеньян не мог самостоятельно поставить данные боеприпасы в Украину по известным мотивам, потому эти ракеты «изъяла с корабля» неуказанная страна, дружественная Киеву.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали, на каких участках фронта защитники успешно продвигаются.