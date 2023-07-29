О том, что именно предлагается в соответствующих проектах законов №9467 и №9468, которые в пятницу, 28-го июля, одобрили депутаты Верховной Рады Украины, приняв данные документы сразу за основу и в целом, пишет «НБН».

В частности, речь идет об освобождение от взимания таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость с тепловизионных монокулярных очков, которые оснащаются детектором инфракрасного спектра и имеют встроенную функцию камеры, а также бинокулярных очков с функцией дальномера. Кроме того, в этот же льготный список, внесли и антидроновые ружья.

Отметим, что нардепы проголосовали за экстренное подписание спикером ВРУ данных законопроектов, и финальным шагом в процессе их принятия должна стать подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее наш информационный портал писал о том, что начиная с 1-го августа, в Украине действуют иные правила налогообложения.