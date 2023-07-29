О том, что кремлевский тиран Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африканского континента заявил — в 2022-м году страна-агрессор экстренно отвела свои войска от столицы Украины, так как РФ «просили это сделать, чтобы создать условия» для перехода к подписанию мирных договоренностей, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Astra».

По словам Путина, был практически утвержден проект пресловутого мирного соглашения, однако после отвода оккупационных войск из-под Киева, а Кремль якобы попросили все это совершить для создания благоприятных предпосылок, способствующих заключению финального договора, но «киевские власти отказались от всех прежних договоренностей».

Ранее мы писали о том, что президент ЮАР потребовал у Путина восстановления «зерновой сделки».