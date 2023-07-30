О том, что британская разведка полагает — армия Пригожина прибыла на территорию Беларуси в основном без тяжелой бронетехники, так как могла ранее передать ее российскому оборонному ведомству, пишет «НБН», ссылаясь на обзор, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте Минобороны Великобритании.

Аналитики Минобороны Великобритании подчеркнули — в лагере ЧВК «Вагнер» около села Цель под Осиповичами, замечено около 300 палаток и 200 легких автотранспортных средств, что можно рассмотреть на спутниковых фото, сделанных 19-го июля 2023-го года. Основная масса этих обнаруженных автотранспортных средств — это грузовые автомобили и «буханки», включая небольшое количество БТР. Вероятно, тяжелая военная техника, которую боевики ЧВК «Вагнер» активно использовали в Украине, отдана обратно российским регулярным подразделениям.

Поскольку «вагнеровцы» не смогли сохранить свою тяжелую бронетехнику и такие средства поддержки, как воздушный транспорт, являющиеся ключевыми факторами боеспособности, военный потенциал наемников существенно снизился.

Ранее мы писали о том, что Моравецкий рассказал о вероятных целях боевиков Пригожина.