О том, что согласно предварительной информации, 1 человек погиб и несколько получили ранения различной степени тяжести из-за российского ракетного удара по зданию в городе Сумы вечером субботы, 29-го июля, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в официальном Telegram-аккаунте Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, вчера вечером вражеская ракета попала в учебное заведение, после чего на место инцидента вызвали специалистов всех необходимых служб, обнаруживших 1 погибшего и еще 5 раненых гражданских лиц. Также, была необходима ликвидация последствий возгорания в помещении.

Ранее наш информационный портал писал о том, что спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил относительно очередной попытки российских диверсантов прорваться на территорию Сумской области.