О том, что указанным законопроектом №8401 частично восстанавливается налоговая система, существовавшая до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности, предусматривающая возобновление налоговых проверок, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Начиная со следующего месяца и до прекращения/отмены военного положения на территории нашей страны, незапланированные проверки документов должны проводиться лишь после обращения налогоплательщика или же при выполнении нижеуказанных критериев (процедура документальных и фактических проверок ограничивается безопасностью условий их исполнения):

обеспечен доступ/допуск к территории, помещениям и прочему имуществу, связанными с объектами налогообложения;

обеспечен допуск к документации по финансово-хозяйственной деятельности, полученным доходам и расходам, связанными с начислением/уплатой налогов;

возможна инвентаризация основных средств/товарно-материальных ценностей/денежных средств/снятие остатков товарно-материальных ценностей/наличности.

Также возвращаются и плановые инспекции, но с некоторыми оговорками — с августа в план-график проведения документальных плановых проверок, могут включить лишь сферы:

производства/продажи подакцизного товара;

игорного бизнеса;

финансовых/платежных услуг.

Ранее мы писали о том, как в ГНС объяснили особенности налогообложения отчислений на ВСУ.