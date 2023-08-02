О том, какие ошибки, внесенные в трудовую книжку послужат основанием для отказа в назначении пенсионного пособия или приведут к потере части стажа, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

В частности, для недопущения спорной ситуации, трудовую книжку следует проверить на соответствие нижеуказанным правилам:

запись об изменении наименования предприятия/его реорганизации должна быть полной;

не должно быть «дополнений» к предыдущим записям о принятии или увольнении, сделанными другим цветом чернил — подобные «сообщения» должны вноситься отдельно, и заверяться надлежаще («добавленной информации верить» с печатью и подписью уполномоченной особы);

смена фамилии должна подкрепляться названием документа, в соответствии с которым происходит изменение (с данными, кем и когда выдана эта документация);

названия компаний/предприятий должны быть указаны правильно, включая все приказы от таких структур с верными датами.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают серьезные изменения в порядке учета трудового стажа.