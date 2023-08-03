О том, что боевики армии Пригожина, которые ранее перегруппировались из РФ в Беларусь, на данный момент передвинулись поближе к литовской границе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, прозвучавшее во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, и опубликованное изданием LRT.

По словам Науседы, после сравнения фактически схожих данных, которыми располагает Литва и Польша, можно констатировать — количество «вагнеровцев» в Беларуси уже превысило 4 000 или приближается к этим числам. Однако серьезную тревогу вызывают сведения, касающиеся того, что некоторые подразделения боевиков приблизились к границе Литвы, заняв позиции поблизости от Гродно. На встрече лидеров Польши и Литвы также обсудили угрожающую ситуацию с безопасностью на границах, вызванную вероятными провокациями «вагнеровцев», договорившись о совместной готовности противодействовать наемникам.

Президент Литвы подчеркнул — охрана границ его страны уже ужесточена, включая подготовку и обновление планов по прикрытию рубежей, предусматривающих участие регулярной армии.

Ранее мы писали о том, что СМИ показали фото укреплений, возведенных боевикам армии Пригожина.