О том, что специалистами Минэкономики разработан проект постановления Кабмина «Об установлении минимального размера пособия по безработице во время военного положения и внесения изменения в пункт 7 Порядка предоставления пособия по безработице», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу СПО объединений профсоюзов Украины.

В профильном ведомстве пояснили — инфляция в 2021-м году составляла 10 процентов, а в 2022-м году — 26,6 процента, однако минимальная сумма пособия по безработице корректировалась лишь в 2020-м году. Именно по указанной причине, предлагается с 31-го июля текущего года и до завершения периода военного положения изменить размер минимального пособия для безработных в нижеуказанном порядке:

лицам, попадающим под действие абзаца 2-го части 2-й статьи 6-й и абзаца 1-го части 3-й статьи 23-й ЗУ «Об общеобязательном государственном соцстраховании на случай безработицы» — 1 500 гривен;

лицам, попадающим под действие абзаца 1-го части 1-й 22-й ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», абзаца 8-го части 4-й статьи 7-й ЗУ «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ», а также особам, находящимся на территориях, на которых идут/шли боевые действия или временно захваченных РФ, и они не могут предоставить информации относительно периодов страхового стажа/трудовой деятельности/зарплаты — 2 500 гривен.

Ранее мы писали о том, могут ли назначить соцпомощь ребенку, если родителя лишили прав.