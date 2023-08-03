О том, что сегодняшней ночью захватчики нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, опубликованное в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, в первом районе, враги дважды накрыли огнем территорию Червоногригорьевской общины, использовав тяжелую артиллерию — было выпущено более 15 снарядов. Вследствие атака путинской армии, серьезно повреждено 4 частных домовладения, зацепило электросети одного из транспортных предприятий и одно из общеобразовательных учебных заведений — в школе разбиты окна и изуродованы стены.

По аналогичному общеобразовательному заведению войска страны-агрессора ударили и в Покровской общине в Синельниковском районе: школа частично разрушена.

К счастью, ни в одном районе Днепропетровской области никто из местных жителей не пострадал.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Киевской ГВА рассказали, сколько «Шахедов» было уничтожено в воздушном пространстве столицы Украины в ночь на сегодня, 3-е августа.