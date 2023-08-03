О том, что украинцам следует экономно расходовать электричество, а также как это сделать правильно, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, размещенное в Telegram-канале «Укрэнерго».

В частности, вчера, 2-го августа, один из ядерных блоков перешел на запланированное техобслуживание, что вызвало уменьшение электрогенерации на атомных станциях, отвечающих за существенную долю потребляемой энергии. По этой причине, сейчас необходимо значительно экономить электроэнергию, в особенности — в темное время суток, сделав нижеуказанное:

не охлаждать помещение ниже 23 градусов по Цельсию;

выключить мощные электроприборы/пользоваться устройствами поочередно;

перенести использование электроприборов на утренние/ночные часы;

выключать освещение, покидая помещения.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго сообщили, когда ожидать нового повышения тарифов на электричество.