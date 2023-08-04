О том, что за минувшие 24 часа, враги наносили массированные удары, применяя артиллерию, минометы, танки, РСЗО, а также сбрасывали корректируемые авиационные бомбы на территорию населенных пунктов в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах региона, пишет «НБН», ссылаясь информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как стало известно, в Волчанске Чугуевского района, вследствие обстрелов со стороны оккупантов, были повреждены частные домовладения и хозпостройки. В селе Бударки Чугуевского района, из-за танкового обстрела произошло возгорание в частном доме. По территории села Чернещина в Изюмском районе, враги нанесли удар управляемой авиабомбой, повредив частный дом.

Из-за российской атаки на Казачью Лопань в Харьковском районе, частично разрушено 3 частных дома и хозпостройки. В селе Петропавловка в Купянском районе, российский обстрел привел к масштабному пожару в доме, а также поврежден автогараж и 2 хозпостройки.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее мы писали о том, что оккупанты несколько раз обстреливали Херсон 3-го августа, из-за чего пострадали спасатели ГСЧС Украины, тушившие пожар в местном храме.