О том, что украинские пилоты отправятся в Европу для освоения управления современными истребителями F-16 уже в ближайшие недели, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее на YouTube-канале «Media Center Ukraine-Ukrinform».

По словам Игната, в Воздушных Силах ориентируются на август — именно в этом месяце начнется отправка пилотов в страны ЕС для серьезного процесса обучения, которое не будет слишком быстрым, но и не займет слишком много времени, как могут надеяться россияне. Предполагается, что наши пилоты воспримут обучающую программу F-16 также быстро, как до этого защитники овладели Patriot.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул — украинским пилотам придется не только научиться летать на F-16, но и освоить десятки типов вооружения этого истребителя. Игнат напомнил: США оценили скорость обучения украинских летчиков, и пришли к выводу — на переподготовку потребуется около 4-х месяцев.

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказал относительно преимуществ Storm Shadow, ответив на вопрос, смогут ли оккупанты сбивать такие ракеты.