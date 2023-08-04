О том, кто из граждан Украины имеет возможность выйти на пенсию по выслуге лет, то есть гораздо раньше 60-летнего возраста, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», который опубликован на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, досрочный выход на заслуженный отдых распространяется на:

артистов, если их трудовой стаж составляет 20-35 лет;

механизаторов/докеров-механизаторов, занятых на погрузке-разгрузке в портах, а также на рабочих локомотивных бригад, если их трудовой стаж оставляет не менее 26 лет и 6 месяцев;

работников учреждений сфер здравоохранения и образования, если их трудовой стаж оставляет не менее 26 лет и 6 месяцев;

перевозчиков/рабочих локомотивных бригад, обеспечивающих функционирование и безопасность на ЖД-транспорте и метрополитенах — без особых запросов к стажу, смогут уйти на пенсию в возрасте 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины);

пилотов/диспетчеров и всех тех, кто связан с управлением воздушным сообщением (при условии накопления минимального трудового стажа в 20 лет, и чтобы выйти на пенсию, мужчинам должно исполниться 50 лет, а женщинам — 45 лет).

Ранее мы писали о том, какие записи в трудовой книжке могут стать поводом для отказа в назначении пенсии.