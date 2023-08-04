О том, что народные депутаты намерены ввести огромные штрафы за публичную трансляцию российского музыкального контента, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9547, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Предполагается, что основной целью указанного законопроекта является обеспечение действенных мер воздействия на хозяйствующих субъектов в сферах торговли/общественного питания/услуг, не поддерживающих продвижение национального музыкального продукта, а также игнорирующих запреты на публичное использования музыкальной продукции государства-террориста.

В частности, на данный момент, за российскую музыку штрафуют лишь на суммы от 17 до 170 гривен, а после вступления нового документа в законную силу, установят более суровое наказание за публичные исполнения/показы/демонстрации/оповещения посредством любых средства в магазинах/общепитах/заведениях сферы услуг, всех музыкальных фонограмм/видеограмм/клипов, и их элементов/прочих произведений из РФ:

за первое нарушение, штраф составит от 5 100 гривен до 8 500 гривен;

за повторное несоблюдение, зафиксированное на протяжении 1-го года — от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Ранее мы писали о том, за отсутствие каких документов у работника, нанимателю в Украине грозит громадный штраф.