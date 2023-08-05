О том, что появления новых ударных подразделений противника на Южном направлении не фиксируются, но захватчики продолжают проводить маневры накопленными силами и средствами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, бойцы Сил Обороны продолжают «зачищать» полосу левого берега, пока враги наносят удары по Правобережью — в среднем фиксируется около 55 обстрелов в сутки. Вопреки тому, что оккупанты уже ощущают «снарядный голод», они пытаются выкручиваться из этих обстоятельств, перетягивая и маневрируя доступными силами и резервами.

Также, на Южном направлении за прошедшие 24 часа, Силами Обороны уничтожено 47 захватчиков, 2 станции РЭБ, 4 крупнокалиберные пушки и огромное количество разнообразной автобронетанковой техники.

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