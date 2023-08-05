О том, что в эту субботу, 5-го августа, в столице запланирована установка трезубца на щит «Родины-матери», и рабочие уже приступили к этому трудоемкому процессу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Национального музея истории Украины во Второй Мировой Войне.

В соответствии со сведениями, предоставленными сотрудниками Нацмузея, первоначально мероприятие по закреплению трезубца на щите «Родины-матери» планировалось провести в 2 часа дня, однако позднее оно было перенесено на 3 часа — именно на это время журналистов приглашают к памятнику.

Ранее наш информационный портал писал, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат ответил, намеренно ли путинские оккупационные войска обстреливают гражданские объекты в нашей стране.