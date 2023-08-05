О том, что данный актив включает не менее 20 объектов недвижимости, а также что еще входит в этот «лот», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Фонда государственного имущества Украины.
В частности, в составе указанного актива РФ, конфискованного нашей страной (ООО «Инвестагро»): 25 объектов недвижимого имущества, а также 12 объектов движимого. Стоит отметить, что в августе, в Фонде госимущества намерены передать в частные руки еще 41 объект (14 госпредприятий и их акционные пакеты, складские помещения, административные здания и автогаражи), включая Белгород-Днестровский порт.
В целом, на торги направят (начальная цена — 350 миллионов гривен):
- в Ровенской области — 8 объектов;
- в Днепропетровской — 5 объектов;
- в Черниговской — 5 объектов;
- в Волынской — 3 объекта;
- во Львовской — 3 объекта;
- в Тернопольской — 3 объекта;
- в Полтавской — 3 объекта.
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