О том, что данный актив включает не менее 20 объектов недвижимости, а также что еще входит в этот «лот», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Фонда государственного имущества Украины.

В частности, в составе указанного актива РФ, конфискованного нашей страной (ООО «Инвестагро»): 25 объектов недвижимого имущества, а также 12 объектов движимого. Стоит отметить, что в августе, в Фонде госимущества намерены передать в частные руки еще 41 объект (14 госпредприятий и их акционные пакеты, складские помещения, административные здания и автогаражи), включая Белгород-Днестровский порт.

В целом, на торги направят (начальная цена — 350 миллионов гривен):

в Ровенской области — 8 объектов;

в Днепропетровской — 5 объектов;

в Черниговской — 5 объектов;

в Волынской — 3 объекта;

во Львовской — 3 объекта;

в Тернопольской — 3 объекта;

в Полтавской — 3 объекта.

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