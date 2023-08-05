О том, что банк-регулятор поднял максимальный размер штрафов за нарушения норм законодательства по проведению финмониторинга, включая возвращение выездных инспекций, пишет «НБН», ссылаясь на постановление №80 (вносящее изменения в аналогичный документ №346), опубликованное на официальной странице НБУ.

В частности, рекордно вырос штраф за нарушение требования НБУ относительно «отказов от установления/поддержания деловых отношений, проведения финансовой операции», в ситуации, когда банки обязаны прекратить обслуживание клиента, но игнорируют такие меры. То есть, если клиент финучреждения не прошел надлежащим образом плановую идентификацию, но банк продолжает с ним работать — штраф составит уже не 400 000 гривен, а 1 000 000 гривен.

Таким образом, банки фактически принуждают к усилению финмониторинга, для перехода к нормам законодательства ЕС — ст. 58 п. 1 «Директивы Европарламента и Евросовета №2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма».

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