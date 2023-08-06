О том, что на данный момент, указанным процессом пока допускается обращение в суд, при возникновении какой-либо спорной ситуации, но по обновленным нормам владелец, несогласный на добровольных началах отдать свою собственность, утратит право на обжалование решение правительства, пишет «НБН», ссылаясь на законопроекте №8225, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Пока действует военное положение, у украинцев разрешено принудительно отчуждать недвижимое имущество при возникновении «общественной необходимости», но в новом законопроекте, предлагаются и на протяжении 10 лет после завершения войны, без разрешения собственников, отбирать земельные участки (включая недвижимость), если на данной территории необходимо возвести объекты критической инфраструктуры 1-й и 2-й категории, из-за вероятной поломки которых, может возникнуть катастрофическая ситуация на государственном или региональном уровне.

В частности, допустят изъятие имущества без:

судебного решения;

учета обременения правами на земельный участок/объект недвижимости;

предварительного согласия землевладельца/землепользователя/органа управления объектом в гос- или коммунальной собственности;

оформления акта приемки/передачи земельного участка из коммунальной в госсобственность;

возмещения расходов на лесохозяйственное производство/убытка землепользователя.

Решение о подобном изъятии земельных участков, будет принимать Кабмин, при этом, владельцу конфискованного земельного участка выплатят некоторую компенсацию, размер которой определят согласно отчету экспертной денежной оценки/отчету по оценке недвижимости, и она вряд ли будет соответствовать рыночной стоимости земли и недвижимости на ней.

Ранее мы писали о том, что Рада предлагает исключить земли, находящиеся в госсобственности из долгосрочной аренды и ввести дополнительные запреты.