О том, что на оптико-механическом заводе, расположенном в городе Сергиев Посад Московской области, прогремел мощнейший взрыв, пишет «НБН», ссылаясь на материал российской службы «Радио Свобода».

Согласно информации местных TG-каналов, из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, в соседних жилых домах выбило стекла. Также, сообщается о минимум о 50 пострадавших, поскольку под обломками заводских построек все еще могут находиться люди. Кроме того, движение автотранспорта на близлежащих дорогах у завода перекрыто.

Предполагается, что причиной инцидента в Сергиевом Посаде стал взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», арендовавшей помещения на территории оптико-механического завода. Местные экстренные службы отвергают версию об атаке на завод беспилотником, называя причиной взрыва «нарушения в технологическом процессе».

Следует отметить, что этот завод производит не только ночные прицелы для танков, но и хранит на своих складах боеприпасы, которые уже находят вокруг места «ЧП».

Ранее мы писали о том, что 9-го августа на севере временно захваченного РФ Крымского полуострова прогремели взрывы.