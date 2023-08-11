О том, что военные учение на территории Беларуси начались с целью передачи «опыта», который оккупанты получили в войне против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно, 7-го августа текущего года, Минобороны РБ объявило — 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада пройдет обучение поблизости от Гродно (северо-западная часть Беларуси), фактически вплотную к польской и литовской границам. По мнению британской разведки, помимо того, что подобные учения помогут передать опыт российских захватчиков (ожидается участие «вагнеровцев в качестве советников).

Стоит отметить — основной гарнизон 6-й ОГМБр расположен в Гродно, но маловероятно, что данное подразделение будет использовано как поддержка в учениях: почти наверняка войска государства-террориста станут видоизменять ВС РБ под дополнительный боевой потенциал, помогающий в возможном конфликте с НАТО.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объяснили, почему «вагнеровцы» могут покинуть Беларусь.