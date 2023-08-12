О том, что вследствие атак захватчиков за последние 24 часа, в 2-х общинах были разрушены несколько жилых домов, а также зафиксирован пожар в хозпостройке, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По словам Кима, в пятницу, 11-го августа, с 8 часов 13 минут до 8 часов 44 минут утра, враги наносили артиллерийские удары по территории населенного пункта в Куцурубской общине Николаевского района — повреждены жилые дома, но никто не пострадал.

Также, на протяжении этого же дня, в 8 часов 10 минут и 8 часов 40 минут утра, в 1 час 46 минут дня, и в 5 часов 35 минут вечера, враг обстреляли из артиллерии город Очаков — загорелось складское помещение, но пожар был оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Пострадавших — нет. В 4 часа 30 минут вчера пятницы, российские артиллерийские обстрелы фиксировались и по акватории Очаковской громады — пострадавших нет.

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