О том, что военнообязанные мужчины, потерявшие близкого родственника, который ранее принимал участие в антитеррористической операции (АТО/ООС), смогут на законных основаниях выезжать в другие страны, поскольку в пятницу, 11-го августа, было принято соответствующее решение, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение Минветеранов, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

Как пишут в Министерстве по вопросам ветеранов, Кабмин снял запреты, касающиеся пересечения государственной границы в период действия военного положения для особ, чьи родственники погибли/пропали без вести во время участия в АТО, таким образом отменив ранние несправедливые ограничения в отношении прав членов указанных семей погибших.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 11-го августа Владимир Зеленский сообщил об увольнении всех глав областных ТЦК/СП из-за фиксации масштабных нарушений.