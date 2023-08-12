О том, что вся подобная соцпомощь может начисляться при существовании разницы между суммами в платежках за «коммуналку» и размером обязательного платежа, но последний для любого домохозяйства определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от общего дохода всех членов семьи, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, если по результатам вышеуказанного расчета, размер ЖКУ-субсидии оказался нулевым или отрицательным, соцпомощь на оплату «коммуналки» соответственно тоже будет равна «0» — сумма оплаты за жилищно-коммунальных услуги не может быть меньше обязательного платежа.

Кроме того, такая «нулевая» субсидия обычно назначается в летние месяцы/до начала отопительного сезона, тем не менее, обязательную оплату следует вносить, иначе субсидию снимут.

Ранее наш информационный портал писал о том, какой доход должны иметь украинцы, чтобы получать субсидии на коммунальные услуги.