О том что с этой субботы, 12-го августа, отменяется часть нововведений, касающихся обязательного подтверждения с помощью кода из SMS-уведомления всех операций через терминалы, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное на официальной странице Национального Банка Украины.

В частности, финучреждения теперь смогут не запрашивать подтверждения через одноразовый SMS-пароль или звонок на телефон, если через терминал осуществляются:

внесение средств на счет, соответствующий выпущенной платежной карте, при условии считывания карты и корректного введения PIN-кода;

пополнение счета мобильного телефона в сумме до 200 гривен/ежемесячно.

Также, в банке-регуляторе обязали учреждения, предоставляющие платежные услуги, ввести меры, предотвращающие получения одноразового SMS-пароля третьими лицами.

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