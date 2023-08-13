О том, что государство-террорист, похоже, уже отказалось от финансовой поддержки наемников группы «Вагнера», пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал, опубликованный в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают аналитики военной разведки Британии, ЧВК «Вагнер», судя по всему, движется к процессу уменьшения своей численности и переформатированию, в основном для того, чтобы сократить расходы на зарплату боевиков во время существенного финансового давления.

В частности, все эти изменения, вызваны неудачным «бунтом» в июне текущего года, когда Кремль начал негативно воздействовать на бизнес-интересы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: существует реалистичная возможность того, что Москва больше не финансирует группу, и вторым, наиболее вероятным «спонсором» являются власти Беларуси.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказали о ситуации с ЧВК «Вагнер» в Беларуси, объяснив молчание Пригожина.