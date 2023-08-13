О том, что в этот день, захватчики нанесли артиллерийский удар по территории областного центра, и вследствие вражеского обстрела, 3 человека получили ранения разной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

В соответствии с данными выехавшей на место инцидента следственной группы, россияне в 11 часов 30 минут обстреляли из артиллерии жилые кварталы города Херсон, попав в одном из микрорайонов по многоэтажке, из-за чего пострадали 3 местных жителя, и 2-х из них в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас на месте происшествия работает группа правоохранителей, а также экстренные службы и медики.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрей Ермак и Игорь Клименко показали кадры последствий обстрелов населенных пунктов Херсонской области 13-го августа и сообщили о количестве погибших.