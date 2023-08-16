О том, что под подобные инспекции, в общей сложности, подпадут не менее 1 300 различных «бизнесов», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины.

Как стало известно, в этом месяце в перечень налоговиков попало 94 финучреждений, из которых — 15 банков, включая 1 государственный, и проверки коснутся:

«Востока»;

государственного «Укргазбанка»;

«Альянса»;

«Банка инвестиций и сбережений»;

«Глобуса»;

«Украинского капитала»;

«Украинского строительно-инвестиционного банка»;

«Дойчебанка»;

«Альтбанка»;

«Первого инвестиционного банка»;

«РВС-Банка».

Кроме того, инспекции, касающиеся правильности отчислений, полноты, а также своевременности оплаты налога на доходы физлиц и ЕСВ, пройдут у 19 страховых компаний и на предприятиях, работающих с подакцизными товарами (алкогольные напитки/автогорючее/табачные изделия), не исключая игорный бизнес, в том числе букмекерские конторы, сходные по принципу деятельности с «Фавбетом».

Ранее мы писали о том, что с августа в Украине частично восстанавливается налоговая система, существовавшая до начала полномасштабного вторжения РФ.