О том, что под подобные инспекции, в общей сложности, подпадут не менее 1 300 различных «бизнесов», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины.
Как стало известно, в этом месяце в перечень налоговиков попало 94 финучреждений, из которых — 15 банков, включая 1 государственный, и проверки коснутся:
- «Востока»;
- государственного «Укргазбанка»;
- «Альянса»;
- «Банка инвестиций и сбережений»;
- «Глобуса»;
- «Украинского капитала»;
- «Украинского строительно-инвестиционного банка»;
- «Дойчебанка»;
- «Альтбанка»;
- «Первого инвестиционного банка»;
- «РВС-Банка».
Кроме того, инспекции, касающиеся правильности отчислений, полноты, а также своевременности оплаты налога на доходы физлиц и ЕСВ, пройдут у 19 страховых компаний и на предприятиях, работающих с подакцизными товарами (алкогольные напитки/автогорючее/табачные изделия), не исключая игорный бизнес, в том числе букмекерские конторы, сходные по принципу деятельности с «Фавбетом».
Ранее мы писали о том, что с августа в Украине частично восстанавливается налоговая система, существовавшая до начала полномасштабного вторжения РФ.