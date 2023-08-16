О том, что в Украине продолжают подготовку к грядущему отопительному сезону, который, вероятно, станет не менее сложным, чем предыдущий, несмотря на все усилия компаний-поставщиков услуг, пишет «НБН», ссылаясь на мнения энергетического эксперта Юрия Корольчука и экс-министра энергетики Ивана Плачкова, опубликованные в UBR.

По словам Корольчука, в 2023-м году основная тема — возможность срыва РФ транзита газа через систему Украины: ожидается введение графиков и на обеспечение этим ресурсом. Вопреки тому, что правительство надеется на поставку «голубого топлива» из Европы, газ попросту могут не дать. Также, накопление объемов в 18 млрд кубометров газа, позволяет гарантировать успешное прохождение зимы.

Обратное мнение — у бывшего министра энергетики Ивана Плачкова, отмечающего, что запасов «голубого топлива» в нашей стране более, чем достаточно, чтобы пройти отопительный сезон:

По газу есть 11,7 млрд кубометров, премьер-министр Шмыгаль объявил — будет 13 млрд. В отопительный сезон мы сжигаем то, что добываем, и расходуем эти запасы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт назвал регионы Украины, наиболее уязвимые для отключения «света».