О том, что на эту среду, на стационарном лечении все еще находятся 4-ро пострадавших вследствие ракетной атаки, нанесенной по этому региону, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

По словам Козицкого, 4-ро из 6-ти человек, ранее госпитализированных из-за ракетного удара, остаются в местных медучреждениях: у одного пострадавшего — перелом, у другого — закрытая черепно-мозговая травма, у еще двух человек — гипертонический криз.

Кроме того, из-за военного преступления РФ: в областном центре повреждены около 100 домов; в селе Ставчаны — 3 жилых дома и 3 хозпостройки не подлежат восстановлению, а в прочих зданиях — снесло крыши, выбило окна и есть трещины в стенах.

Ранее наш информационный портал писал о том, что во время атаки на Львов, одна из ракет попала во двор детсада.